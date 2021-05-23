Израиль с 1 июня отменяет все карантинные ограничения

Министерство здравоохранения Израиля приняло решение снять все карантинные ограничения, которые были введены на территории страны из-за пандемии коронавируса. Меры будут сняты с 1 июня.

В ведомстве отметили, что карантинные ограничения в Израиле будут отменены, поскольку в стране уровень заболеваемости коронавируса стал низким. При этом данная тенденция сохраняется уже длительное время, несмотря на смягчения карантина и работу образовательных учреждений.

В Израиле после отмены карантина исчезнет необходимость в "зеленых паспортах", также будут отменены ограничения "фиолетового стандарта".

Однако жители страны будут обязаны носить маски в закрытых помещениях.