Ізраїль з 1 червня скасовує всі карантинні обмеження

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю прийняло рішення зняти всі карантинні обмеження, які були введені на території країни через пандемію коронавірусу. Заходи будуть зняті з 1 червня.

У відомстві зазначили, що карантинні обмеження в Ізраїлі будуть скасовані, оскільки в країні рівень захворюваності коронавірусу став низьким. При цьому дана тенденція зберігається вже тривалий час, незважаючи на пом'якшення карантину і роботу освітніх установ.

В Ізраїлі після скасування карантину зникне необхідність в "зелених паспортах", також будуть скасовані обмеження"фіолетового стандарту".

Однак жителі країни будуть зобов'язані носити маски в закритих приміщеннях.