Израиль договорился с Pfizer о покупке еще одного миллиона доз вакцины

Власти Израиля заключили с компанией Pfizer договор о покупке еще одного миллиона доз вакцины от коронавируса в 2022 году. Отмечается, что это позволит победить пандемию в стране и снять карантинные ограничения.

Премьер подчеркнул, что подписание договора "далось ценой огромных усилий", в том числе со стороны министра здравоохранения страны Юлия Эдельштейна. Отмечается, что приобретаемые вакцины и те, в которые можно будет опционально в будущем приобрести, будут эффективны против мутаций вируса.

"Последние дни я снова разговаривал с моими друзьями, руководителями компаний Pfizer и Moderna. У Израиля были некоторые сложности, которые нам нужно было преодолеть, и мы нашли способ это сделать. Если не будет сюрпризов в виде мутаций коронавируса, который не будет поддаваться вакцинам, то мы подписались на закупку миллиона дополнительных доз вакцины с Pfizer, надеюсь, вскоре и с Moderna", - сказал Нетаньяху.

По его словам, это означает, что в стране очень скоро будет более чем достаточно вакцин как для взрослых, так и для детей. "Израиль снова возглавит мировую борьбу с коронавирусом. Карантинов больше не будет - мы с этим закончили", - заверил он.