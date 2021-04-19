Ізраїль домовився з Pfizer про покупку ще одного мільйона доз вакцини

Влада Ізраїлю уклали з компанією Pfizer договір про покупку ще одного мільйона доз вакцини від коронавірусу в 2022 році. Відзначається, що це дозволить перемогти пандемію в країні і зняти карантинні обмеження.

Прем'єр підкреслив, що підписання договору "далося ціною величезних зусиль", в тому числі з боку міністра охорони здоров'я країни Юлія Едельштейна. Відзначається, що придбані вакцини і ті, в які можна буде опціонально в майбутньому придбати, будуть ефективні проти мутацій вірусу.

"Останні дні я знову розмовляв з моїми друзями, керівниками компаній Pfizer і Moderna. У Ізраїлю були деякі складнощі, які нам потрібно було подолати, і ми знайшли спосіб це зробити. Якщо не буде сюрпризів у вигляді мутацій коронавірусу, який не піддаватиметься вакцинам, то ми підписалися на закупівлю мільйона додаткових доз вакцини з Pfizer, сподіваюся, незабаром і з Moderna ", - сказав Нетаньяху.

За його словами, це означає, що в країні дуже скоро буде більше ніж достатньо вакцин як для дорослих, так і для дітей. "Ізраїль знову очолить світову боротьбу з коронавірусів. Карантин більше не буде - ми з цим закінчили", - запевнив він.