Израиль может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 за 2 месяца

Израиль может достичь коллективного иммунитета от коронавируса за два месяца. Об этом заявили власти страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Представители министерства здравоохранения в воскресенье вечером сообщили, что Израиль может двигаться к коллективному иммунитету против COVID-19.

Эксперты министерства полагают, что если высокий уровень вакцинации сохранится наряду с в ысоким уровнем новых случаев COVID-19, поскольку в Израиле отмечается месяц еврейских праздников, то у страны есть хороший шанс получить коллективный иммунитет от коронавируса.

"В ближайшие месяц или два, мы достигнем ситуации, которая очень похожа на коллективный иммунитет", - говорится в сообщении.