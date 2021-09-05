В Израиле заговорили о четвертой дозе COVID-вакцины
В Израиле заговорили о четвертой дозе инъекции вакцины от коронавируса. Жителей просят подготовиться к дальнейшей вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал жителей страны подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19.
"Вирус есть и будет существовать, мы также должны подготовиться к четвертой инъекции", - предупредил профессор Зарка на общественном радио.
По его словам, четвертая доза также может быть не последней.
"Если подумать об этом и об уменьшении количества вакцин и антител, кажется, что каждые несколько месяцев, может быть, один раз в год, каждые пять или шесть месяцев, нам потребуется новая инъекция", - заявил професор.
Как известно, Израиль является одной из первых стран в мире, которая вакцинировала большую часть населения от коронавируса. Помимо того, в последние недели Израиль начал кампанию по введению третьей дозы для усиления иммунного ответа у людей, вакцинированных более шести месяцев назад. По данным Министерства здравоохранения, более 2,5 миллионов человек уже получили бустер-дозу.
Напомним, в Израиле планируют вакцинировать детей. Прививки от коронавируса могут получить дети с 6-летнего возраста уже через два месяца.