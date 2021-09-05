В Израиле заговорили о четвертой дозе COVID-вакцины

В Израиле заговорили о четвертой дозе инъекции вакцины от коронавируса. Жителей просят подготовиться к дальнейшей вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Глава отдела по борьбе с коронавирусом в Израиле Салман Зарка призвал жителей страны подготовиться к введению четвертой дозы вакцины от COVID-19.

"Вирус есть и будет существовать, мы также должны подготовиться к четвертой инъекции", - предупредил профессор Зарка на общественном радио.

По его словам, четвертая доза также может быть не последней.

"Если подумать об этом и об уменьшении количества вакцин и антител, кажется, что каждые несколько месяцев, может быть, один раз в год, каждые пять или шесть месяцев, нам потребуется новая инъекция", - заявил професор.