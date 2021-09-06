Израиль может достичь коллективного иммунитета от COVID-19 за 2 месяца

Представители министерства здравоохранения в воскресенье вечером сообщили, что Израиль может двигаться к коллективному иммунитету против COVID-19.

ысоким уровнем новых случаев COVID-19, поскольку в Израиле отмечается месяц еврейских праздников,

ителей страны предупредили, что в ближайшие недели у десятков тысяч израильтян будет положительный результат теста на COVID-19. Также многие другие получат третью бустерную дозу вакцины. Это значит, что более 80% населения будут относительно защищены от болезни.