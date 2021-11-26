Израиль на грани чрезвычайной ситуации. Премьер обеспокоен из-за нового штамма COVID

Премьер-министр Нафтали Беннетт заявил, что Израиль находится на грани чрезвычайной ситуации из-за нового штамма коронавируса B.1.1.529, который обнаружили в стране . Болезнь зафиксировали у гражданина, который вернулся из республики Малави.

В пятницу, 26 ноября, Беннетт провел экстренное совещание, чтобы обсудить мутацию вируса и последствия, которые она может иметь для государства Израиль.

"Несколько недель назад, когда мы проводили национальные учения "Омега" для нового сценария с летальным исходом, это могло показаться несколько отстраненным. Излишне говорить, что это один из самых важных шагов, который подготовил нас именно к той ситуации, в которой мы находимся сейчас", - сказал премьер.