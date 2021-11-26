Ізраїль на межі надзвичайної ситуації. Прем'єр занепокоєний через новий штам COVID

Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що Ізраїль перебуває на межі надзвичайної ситуації через новий штам коронавірусу B.1.1.529, який виявили в країні. Хворобу зафіксували у громадянина, який повернувся з республіки Малаві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.
У п'ятницю, 26 листопада, Беннетт провів екстрену нараду, щоб обговорити мутацію вірусу та наслідки, які вона може мати для держави Ізраїль.
"Кілька тижнів тому, коли ми проводили національні навчання "Омега" для нового сценарію з летальним кінцем, це могло здатися дещо відстороненим. Зайве говорити, що це один із найважливіших кроків, який підготував нас саме до тієї ситуації, в якій ми перебуваємо зараз", - сказав прем'єр.
Нагадаємо, в листопаді у столиці Ізраїлю Єрусалимі проходили навчання "Омега", які організовані для підготовки до можливої хвилі смертельного штаму коронавірусу. Навчання відбувається у форматі воєнізованої гри.