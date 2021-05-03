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Израиль отправит экстренную помощь в пострадавшую от COVID-19 Индию

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 22:28
Израиль отправит экстренную помощь в пострадавшую от COVID-19 Индию Фото: Израиль поможет Индии в борьбе с COVID-19 (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Израиль начнет отправлять в Индию неотложную медицинскую помощь, в том числе крайне необходимое кислородное оборудование. Помощь начнет поступать с 4 мая для борьбы с крупнейшей в мире волной COVID-19.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Израиля, передает агентство Reuters.

В заявлении министерство сообщило, что в ходе серии рейсов в течение недели будет доставлена помощь, в которую войдут тысячи групповых и индивидуальных кислородных генераторов, а также респираторы, лекарства и другое медицинское оборудование.

"Расширение срочной помощи является выражением глубокой дружбы между нашими странами в трудное для Индии время", - цитируется в заявлении министр иностранных дел Габи Ашкенази.

Международная помощь поступает в Индию, поскольку система здравоохранения страны не может справиться с тяжестью новых случаев COVID-19, когда в больницах не хватает коек и кислорода.

Напомним, общее количество случаев коронавирусной инфекции в Индии выросло до 20 миллионов. Медицинские эксперты говорят, что фактические цифры могут быть в 5-10 раз выше, чем официальные данные.

Как сообщало РБК-Украина, Украина со 2 мая закрыла границу для Индии. При возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.

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