Ізраїль відправить екстрену допомогу в постраждалу від COVID-19 Індію

Ізраїль почне відправляти в Індію невідкладну медичну допомогу, в тому числі вкрай необхідне кисневе обладнання. Допомога почне надходити з 4 травня для боротьби з найбільшою в світі хвилею COVID-19 .

Про це заявило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, передає агентство Reuters .

У заяві міністерство повідомило, що в ході серії рейсів протягом тижня буде доставлена допомога, в яку увійдуть тисячі групових та індивідуальних кисневих генераторів, а також респіратори, ліки та інше медичне обладнання.

"Розширення термінової допомоги є вираженням глибокої дружби між нашими країнами у важкий для Індії час", - цитується в заяві міністр закордонних справ Габі Ашкеназі.

Міжнародна допомога надходить до Індії, оскільки система охорони здоров'я країни не може впоратися з тяжкістю нових випадків COVID-19, коли в лікарнях не вистачає ліжок і кисню.