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Израиль разрешил пожилым людям сделать четвертую дозу COVID-вакцины

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Израиль, Суббота 01 января 2022 05:56
Израиль разрешил пожилым людям сделать четвертую дозу COVID-вакцины Фото: в Израиле пожилые люди могут получить четвертую дозу COVID-вакцины (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Израиле людям со слабым иммунитетом и людям пожилого возраста, проживающих в гериатрических учреждениях, начнут вводить четвертую дозу вакцин от коронавируса. Власти приняли это решение из-за распространения штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш отметил, что четвертую дозу вакцины от коронавируса можно будет сделать через четыре месяца после третьей прививки.

Также в министерстве заявили, что вакцинация людей в гериатрических учреждениях введена "из-за опасений по поводу вспышек в таких учреждениях, а также из-за риска для здоровья и жизни жителей".

Министр здравоохранения Ницан Горовиц сказал, что официальные лица готовятся к более высокому уровню заражения, чем когда-либо прежде. Опасения вызваны распространением штамма "Омикрон".

"Мы готовы к большому количеству заражений и готовы ко всем возможностям. Ситуация находится под контролем. Мы готовились и тренировались заранее, и ситуация в Израиле намного лучше, чем в остальном мире. Мы выиграли драгоценное время благодаря быстрым и сбалансированным действиям, но это не значит, что мы можем расслабляться", - сказал Горовиц.

Напомним, что Израиль ввел новые карантинные ограничения. Они касаются путешественников и детей.

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