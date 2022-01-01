Израиль разрешил пожилым людям сделать четвертую дозу COVID-вакцины
В Израиле людям со слабым иммунитетом и людям пожилого возраста, проживающих в гериатрических учреждениях, начнут вводить четвертую дозу вакцин от коронавируса. Власти приняли это решение из-за распространения штамма "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш отметил, что четвертую дозу вакцины от коронавируса можно будет сделать через четыре месяца после третьей прививки.
Также в министерстве заявили, что вакцинация людей в гериатрических учреждениях введена "из-за опасений по поводу вспышек в таких учреждениях, а также из-за риска для здоровья и жизни жителей".
Министр здравоохранения Ницан Горовиц сказал, что официальные лица готовятся к более высокому уровню заражения, чем когда-либо прежде. Опасения вызваны распространением штамма "Омикрон".
"Мы готовы к большому количеству заражений и готовы ко всем возможностям. Ситуация находится под контролем. Мы готовились и тренировались заранее, и ситуация в Израиле намного лучше, чем в остальном мире. Мы выиграли драгоценное время благодаря быстрым и сбалансированным действиям, но это не значит, что мы можем расслабляться", - сказал Горовиц.
Напомним, что Израиль ввел новые карантинные ограничения. Они касаются путешественников и детей.