Израиль разрешил пожилым людям сделать четвертую дозу COVID-вакцины

В Израиле людям со слабым иммунитетом и людям пожилого возраста, проживающих в гериатрических учреждениях, начнут вводить четвертую дозу вакцин от коронавируса. Власти приняли это решение из-за распространения штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш отметил, что четвертую дозу вакцины от коронавируса можно будет сделать через четыре месяца после третьей прививки.

Также в министерстве заявили, что вакцинация людей в гериатрических учреждениях введена "из-за опасений по поводу вспышек в таких учреждениях, а также из-за риска для здоровья и жизни жителей".

Министр здравоохранения Ницан Горовиц сказал, что официальные лица готовятся к более высокому уровню заражения, чем когда-либо прежде. Опасения вызваны распространением штамма "Омикрон".