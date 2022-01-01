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Ізраїль дозволив людям похилого віку зробити четверту дозу COVID-вакцини

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Ізраїль, Субота 01 січня 2022 05:56
Ізраїль дозволив людям похилого віку зробити четверту дозу COVID-вакцини Фото: в Ізраїлі літні люди можуть отримати четверту дозу COVID-вакцини (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Ізраїль людям зі слабким імунітетом і людям похилого віку, які проживають в геріатричних установах, почнуть вводити четверту дозу вакцин від коронавірусу. Влада прийняла це рішення через поширення штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш зазначив, що четверту дозу вакцини від коронавірусу можна буде зробити через чотири місяці після третього щеплення.

Також в міністерстві заявили, що вакцинація людей в геріатричних установах введена "через побоювання з приводу спалахів в таких установах, а також через ризик для здоров'я і життя жителів".

Міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц заявив, що чиновники готуються до більш високого рівня зараження, ніж будь-коли раніше. Побоювання викликані поширенням штаму "Омікрон".

"Ми готові до великої кількості заражень і готові до всіх можливостей. Ситуація знаходиться під контролем. Ми готувалися і тренувалися заздалегідь, і ситуація в Ізраїлі набагато краще, ніж в іншому світі. Ми виграли дорогоцінний час завдяки швидким і збалансованим діям, але це не означає, що ми можемо розслаблятися", - сказав Горовіц.

Нагадаємо, що Ізраїль ввів нові карантинні обмеження. Вони стосуються мандрівників і дітей.

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