Ізраїль дозволив людям похилого віку зробити четверту дозу COVID-вакцини

В Ізраїль людям зі слабким імунітетом і людям похилого віку, які проживають в геріатричних установах, почнуть вводити четверту дозу вакцин від коронавірусу. Влада прийняла це рішення через поширення штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш зазначив, що четверту дозу вакцини від коронавірусу можна буде зробити через чотири місяці після третього щеплення.

Також в міністерстві заявили, що вакцинація людей в геріатричних установах введена "через побоювання з приводу спалахів в таких установах, а також через ризик для здоров'я і життя жителів".

Міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц заявив, що чиновники готуються до більш високого рівня зараження, ніж будь-коли раніше. Побоювання викликані поширенням штаму "Омікрон".