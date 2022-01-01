Ізраїль дозволив людям похилого віку зробити четверту дозу COVID-вакцини
В Ізраїль людям зі слабким імунітетом і людям похилого віку, які проживають в геріатричних установах, почнуть вводити четверту дозу вакцин від коронавірусу. Влада прийняла це рішення через поширення штаму "Омікрон".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш зазначив, що четверту дозу вакцини від коронавірусу можна буде зробити через чотири місяці після третього щеплення.
Також в міністерстві заявили, що вакцинація людей в геріатричних установах введена "через побоювання з приводу спалахів в таких установах, а також через ризик для здоров'я і життя жителів".
Міністр охорони здоров'я Ніцан Горовіц заявив, що чиновники готуються до більш високого рівня зараження, ніж будь-коли раніше. Побоювання викликані поширенням штаму "Омікрон".
"Ми готові до великої кількості заражень і готові до всіх можливостей. Ситуація знаходиться під контролем. Ми готувалися і тренувалися заздалегідь, і ситуація в Ізраїлі набагато краще, ніж в іншому світі. Ми виграли дорогоцінний час завдяки швидким і збалансованим діям, але це не означає, що ми можемо розслаблятися", - сказав Горовіц.
Нагадаємо, що Ізраїль ввів нові карантинні обмеження. Вони стосуються мандрівників і дітей.