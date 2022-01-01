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Израиль разрешил пожилым людям сделать четвертую дозу COVID-вакцины

Автор: Наталья Скороход

В Израиле людям со слабым иммунитетом и людям пожилого возраста, проживающих в гериатрических учреждениях, начнут вводить четвертую дозу вакцин от коронавируса. Власти приняли это решение из-за распространения штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш отметил, что четвертую дозу вакцины от коронавируса можно будет сделать через четыре месяца после третьей прививки.

Также в министерстве заявили, что вакцинация людей в гериатрических учреждениях введена "из-за опасений по поводу вспышек в таких учреждениях, а также из-за риска для здоровья и жизни жителей".

Министр здравоохранения Ницан Горовиц сказал, что официальные лица готовятся к более высокому уровню заражения, чем когда-либо прежде. Опасения вызваны распространением штамма "Омикрон".

Напомним, что Израиль ввел новые карантинные ограничения. Они касаются путешественников и детей.

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