Израиль разрешил въезд вакцинированным российским "Спутником V". Но есть условия

Согласно обновленным правилам, Израиль признает вакцинированными тех, кто сделал прививки признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm и Johnson&Johnson.

"Израиль также разрешает въезд тем, кто вакцинирован вакциной "Спутник" (при условии, что результат серологического анализа, сданного в Израиле, будет положительным)", - говорится в правилах.

Таким образом, иностранцы, который получили российскую вакцину, должны по прилету сдать серологический тест (на наличие антител в крови). При этом даже после положительного результата они должны оставаться на карантине до получения отрицательного результата ПЦР-теста на третий день после прилета.

Признание вакцинации за границей дает возможность находиться в сокращенном карантине после въезда в Израиль и получить "зеленый пропуск" после карантина.

Также есть и другие требования к вакцинации: ко дню въезда в Израиль должно пройти не менее 14 дней с даты получения второй или бустерной дозы.