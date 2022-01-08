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Ізраїль дозволив в'їзд вакцинованим російським "Супутником V". Але є умови

Автор: Сергей Новиков

Ізраїль дозволив в'їзд до країни для іноземців, вакцинованих російською вакциною від COVID "Супутник V". Однак їм треба виконати ряд умов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені правила на сайті Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю.

Згідно з оновленими правилами, Ізраїль визнає вакцинованими тих, хто зробив щеплення визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm і Johnson&Johnson.

"Ізраїль також дозволяє в'їзд тим, хто вакцинований вакциною "Супутник" (за умови, що результат серологічного аналізу, зданого в Ізраїлі, буде позитивним)", - йдеться в правилах.

Таким чином, іноземці, який отримали російську вакцину, мають по прильоту здати серологічний тест (на наявність антитіл в крові). При цьому навіть після позитивного результату вони мають залишатися на карантині до отримання негативного результату ПЛР-тесту на третій день після прильоту.

Визнання вакцинації за кордоном дає можливість перебувати в скороченому карантині після в'їзду до Ізраїля та отримати "зелений пропуск" після карантину.

Також є й інші вимоги до вакцинації: до дня в'їзду до Ізраїля має пройти не менше 14 днів з дати отримання другої або бустерної дози.

Нагадаємо, вакцина "Супутник V" досі не зареєстрована у ВООЗ або Європейському агентстві EMA. Проте, крім Росії, вона використовується в Туреччині, ряді країн Європи, Азії та Південної Америки, а Угорщина заявляла про плани налагодити її виробництво.

Зазначимо, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна не визнаватиме "Супутник V" в обмін на відкриття КПВВ на Донбасі. До цього з такою пропозицією виступила російська сторона.

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