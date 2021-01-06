Израиль ужесточает "последний" локдаун на фоне массовой вакцинации

Израиль ужесточает ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса. Власти называют это "последним шагом" на фоне вакцинации населения страны.
Об этом пишет Reuters.
Ужесточения вступят в силу в полночь с четверга на пятницу и будут действовать 14 дней.
Сейчас Израиль лидирует в мире по вакцинации от COVID-19, привив почти 15% своего 9,3 миллионного населения.
Однако с момента начала вакцинации 19 декабря число новых случаев резко возросло, и во вторник их ежедневное число превысило 8 300, что является самым высоким показателем за несколько месяцев.
Локдаун, который действует в стране, является уже третьим с начала пандемии. Он был введен 27 декабря и должен был закончиться 9 января.
"Я призываю всех граждан Израиля: давайте сделаем последнее усилие - вместе. Так мы первыми в мире избавимся от коронавируса, так мы откроем нашу экономику", - говорится в заявлении офиса премьер-министра страны.
Ранее сообщалось, что правительство Израиля обсудит ужесточения текущего карантина.
РБК-Украина писало, что в Израиле вакцинировали десятую часть населения.