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Ізраїль посилює "останній" локдаун на тлі масової вакцинації

Автор: Инна Собора

Ізраїль посилює обмежувальні заходи на тлі пандемії коронавіруса. Влада називає це "останнім кроком" на тлі вакцинації населення країни.

Про це пише Reuters.

Посилення набудуть чинності опівночі з четверга на п'ятницю і будуть діяти 14 днів.

Зараз Ізраїль лідирує в світі по вакцинації від COVID-19, прищепивши майже 15% свого 9,3 мільйонного населення.

Проте з моменту початку вакцинації 19 грудня число нових випадків різко зросло, і у вівторок їх щоденне число перевищило 8 300, що є найвищим показником за кілька місяців.

Локдаун, який діє в країні, є вже третім з початку пандемії. Він був введений 27 грудня і повинен був закінчитися 9 січня.

"Я закликаю всіх громадян Ізраїлю: давайте зробимо останнє зусилля - разом. Так ми першими в світі позбудемося коронавіруса, так ми відкриємо нашу економіку", - йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра країни.

Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю обговорить посилення поточного карантину.

РБК-Україна писало, що в Ізраїлі вакцинували десяту частину населення.

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