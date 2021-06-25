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Израиль вернулся к масочному режиму из-за роста заболеваемости коронавирусом

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Тель-Авив, Пятница 25 июня 2021 14:36
Израиль вернулся к масочному режиму из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: Израиль вернулся к масочному режиму (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Израиле с пятницы, 25 июня, снова ввели обязательное ношение масок в помещениях. Решение было принято властями из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

"В связи с ростом заболеваемости Минздрав объявляет, что с сегодняшнего дня (25.6.21) в 12:00 обязанность ношения маски применяется везде, где это не открытая территория", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что носить маски необходимо везде, кроме собственного жилья и любых открытых пространств.

Исключение также сделали для детей до семи лет. Также маски можно не носить во время занятий спортом.

Отметим, что с начала пандемии в Израиле выявили более 840,4 тысяч заражений коронавирусом, умерли свыше 6,4 тысячи человек.

К середине июня в стране вакцинировались от COVID-19 около 60% жителей страны, среди израильтян старше 50 лет число привитых достигло 90%. В июне в Израиле отменили большинство введенных из-за коронавируса ограничений, с 15 июня разрешили не носить маски в помещениях.

Напомним, Израиль ввел новые правила в аэропортах страны. Всех прибывших обязали носить маски и сдавать тесты.

Ранее сообщалось, что Израиль разработал пассивную вакцину от коронавируса.

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