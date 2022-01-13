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Израиль заявил о COVID-вакцинации младенцев: известна дата

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Израиль, Четверг 13 января 2022 04:07
Израиль заявил о COVID-вакцинации младенцев: известна дата Фото: вакцины от коронавируса станут доступны для младенцев в Израиле (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Израиль готовится к вакцинации от коронавируса детей младше пяти лет, начиная с 6-месячного возраста. Об этом заявили чиновники здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шалмон заявил, что вакцинация детей с 6-месячного возраста может начаться уже в апреле.

"В Израиле сейчас доступны вакцины для всех в возрасте пяти лет и старше. Я полагаю, что к апрелю это будет расширено для любого возраста старше шести месяцев", - сказал он.

Его слова подтвердил эпидемиолог, советник правительства по коронавирусу профессор Надав Давидович. Он также отметил, что родители не должны терять бдительность.

"Дети часто гораздо меньше болеют, чем взрослые, но у них может быть PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, последствие COVID-19) и длительный COVID, поэтому важны вакцины, и для детей до пяти лет будут вакцины", - сказал он.

Он также добавил, что "Омикрон" гораздо более заразен среди детей, особенно по сравнению с первичной формой вируса. Поэтому Израиль в будущем планирует внести вакцинацию от коронавируса в график вакцинации для детей.

"Я предполагаю, что когда болезнь станет эндемической, у нас будут вакцины против COVID в рамках регулярного графика вакцинации, такого как MMR, поэтому люди, которые родятся, получат график вакцинации вместе с другими вакцинами", - заявил Давидович.

Напомним, что в Израиле зафиксирован случай воспаления сердца после коронавируса "Омикрон". Такое произошло впервые.

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