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В Израиле зафиксировали первый случай миокардита из-за штамма "Омикрон"

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Израиль, Понедельник 10 января 2022 06:25
В Израиле зафиксировали первый случай миокардита из-за штамма "Омикрон" Фото: Израиле зафиксировали первый случай миокардита при "Омикроне" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Израиле зафиксирован первый случай миокардита при коронавирусе "Омикрон". Об этом заявили врачи больницы, где лечат больного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Врачи Медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомер сообщили, что 43-летний мужчина был госпитализирован в их отделение для лечения коронавируса и лечился от миокардита (воспаление сердечной мышцы).

"Мы впервые наблюдаем подобное с Omicron", — сказал эксперт в области кардиологии, профессор Шломи Матецки.

Он отметил, что это тревожное событие, о котором нужно задуматься. Больной заболел тяжело и находится в реанимации.

"Мы внимательно наблюдаем за пациентом, который в настоящее время находится в реанимации", - сказал он.

В больнице также сообщили, что мужчина получил обе дозы вакцины от коронавируса. Последнюю прививку ему сделали в августе. Он был здоров и без сопутствующих заболеваний.

Напомним, что штамм коронавируса "Омикрон" не так безобиден, как считалось раньше. В ВОЗ заявили, что он приводит к госпитализации и смертям.

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