В Израиле зафиксировали первый случай миокардита из-за штамма "Омикрон"

В Израиле зафиксирован первый случай миокардита при коронавирусе " Омикрон ". Об этом заявили врачи больницы, где лечат больного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Врачи Медицинского центра Шиба в Тель-ха-Шомер сообщили, что 43-летний мужчина был госпитализирован в их отделение для лечения коронавируса и лечился от миокардита (воспаление сердечной мышцы).

"Мы впервые наблюдаем подобное с Omicron", — сказал эксперт в области кардиологии, профессор Шломи Матецки.

Он отметил, что это тревожное событие, о котором нужно задуматься. Больной заболел тяжело и находится в реанимации.

"Мы внимательно наблюдаем за пациентом, который в настоящее время находится в реанимации", - сказал он.