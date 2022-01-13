UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Израиль заявил о COVID-вакцинации младенцев: известна дата

Автор: Наталья Скороход

Израиль готовится к вакцинации от коронавируса детей младше пяти лет, начиная с 6-месячного возраста. Об этом заявили чиновники здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Директор по международным отношениям Министерства здравоохранения Израиля Ашер Шалмон заявил, что вакцинация детей с 6-месячного возраста может начаться уже в апреле.

оветник правительства по коронавирусу профессор Надав Давидович. Он также отметил, что родители не должны терять бдительность.

"Дети часто гораздо меньше болеют, чем взрослые, но у них может быть PIMS (детский воспалительный мультисистемный синдром, последствие COVID-19) и длительный COVID, поэтому важны вакцины, и для детей до пяти лет будут вакцины", - сказал он.

Он также добавил, что "Омикрон" гораздо более заразен среди детей, особенно по сравнению с первичной формой вируса. Поэтому Израиль в будущем планирует внести вакцинацию от коронавируса в график вакцинации для детей.

"Я предполагаю, что когда болезнь станет эндемической, у нас будут вакцины против COVID в рамках регулярного графика вакцинации, такого как MMR, поэтому люди, которые родятся, получат график вакцинации вместе с другими вакцинами", - заявил Давидович.

Напомним, что в Израиле зафиксирован случай воспаления сердца после коронавируса "Омикрон". Такое произошло впервые.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация