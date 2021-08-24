В Израиле будут вакцинировать третьей дозой лиц старше 30 лет

В Израиле с завтрашнего дня будут предлагать бустерную дозу вакцины лицам старше 30 лет. Третью прививку разрешено сделать всем, кто получил вторую пять месяцев назад и не болел коронавирусом в течение этого периода.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.
Отмечается, что всем кто переболел коронавирусом после второй прививки - необходимо обратиться к врачу, чтобы проконсультироваться перед введением бустерной дозы.
Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в Израиле разрешили вакцинировать бустерной дозой людей старше 40 лет.