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В Ізраїлі вакцинуватимуть третьою дозою осіб старше 30 років

Автор: Сергій Пишкін

В Ізраїлі з завтрашнього дня пропонуватимуть бустерну дозу вакцини особам старше 30 років. Третє щеплення дозволено зробити усім, хто отримав друге п’ять місяців тому й не хворів на коронавірус протягом цього періоду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NEWSru.

Зазначається, що всім хто перехворів на коронавірус після другого щеплення - необхідно звернутися до лікаря, щоб проконсультуватися перед введенням бустерної дози.

Записатися в чергу на щеплення можна в лікарняній касі.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в Ізраїлі дозволили вакцинувати бустерною дозою людей старше 40 років.

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ІзраїльКоронавірусВакцинація