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В Израиле хотят ограничить массовые собрания: тяжелобольных становится больше

Автор: Наталья Скороход

В Израиле чиновники здравоохранения призывают ограничить массовые собрания. Проблема в том, что растет не только заболеваемость коронавирусом в стране, но и количество серьезно случаев остается высоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Глава национальной программы по борьбе с коронавирусом Салман Зарка заявил, что ученики должны вернуться в школы, поэтому, чтоб избежать высокой заболеваемости, нужно сократить количество людей на массовых мероприятиях.

"Есть приоритеты правильно открывать школы, отправлять учеников обратно на учебу. Но переполненные футбольные поля и мероприятия не подходят с учетом уровня заболеваемости в больницах", - заявил он.

Он добавил, что система здравоохранения может не выдержать нагрузки из-за коронавируса, а помимо этого медучреждения должны принимать пациентов с другими болезнями.

"Система здравоохранения очень напряжена и находится под большим давлением", - сказал он.

Глава Министерства здравоохранения Нахман Эш также призвал кабинет министров собраться и обсудить вопрос об уменьшении размера общественных собраний. По его словам, непривитые израильтяне "

Напомним, что в Израиле невакцинированных учителей не допустят к работе. Также им не будут платить зарплату.

Ранее сообщалось, что в Израиле школьников после возвращения с каникул обязали сдавать тесты на коронавирус.

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