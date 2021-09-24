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В Ізраїлі хочуть обмежити масові збори: важкохворих стає більше

Автор: Наталья Скороход

В Ізраїль чиновники охорони здоров'я закликають обмежити масові збори. Проблема в тому, що зростає не тільки захворюваність коронавірусом в країні, але й кількість серйозно випадків залишається високою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Глава національної програми по боротьбі з коронавірусом Салман Зарка заявив, що учні повинні повернутися в школи, тому, щоб уникнути високої захворюваності, потрібно скоротити кількість людей на масових заходах.

"Є пріоритети правильно відкривати школи, відправляти учнів назад на навчання. Але переповнені футбольні поля і заходи не підходять з урахуванням рівня захворюваності в лікарнях", - заявив він.

Він додав, що система охорони здоров'я може не витримати навантаження через коронавірус, а крім цього медустанови повинні приймати пацієнтів з іншими хворобами.

"Система охорони здоров'я дуже напружена і знаходиться під великим тиском", - сказав він.

Глава Міністерства охорони здоров'я Нахман Еш також закликав Кабінет Міністрів зібратися й обговорити питання про зменшення розміру громадських зборів. За його словами, нещеплені ізраїльтяни "

Нагадаємо, що в Ізраїлі невакцинованих вчителів не допустять до роботи. Також їм не платитимуть зарплату.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі школярів після повернення з канікул зобов'язали здавати тести на коронавірус.

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