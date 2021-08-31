В Израиле классы, где вакцинировано менее 70% детей, переведут на дистанционку

30 августа премьер-министр Израиля Нафтали Беннет созвал заседание комиссии министров по борьбе с коронавирусом. Комиссия прияла ряд новых правил, которые коснуться образовательного процесса.

В частности говорится, что уже с 1 сентября все классы, в которых менее 70% учащихся получили первую прививку от коронавируса, будут обучаться дистанционно.

Эти правила распространяются на учеников 8-12 классов в "красных" городах, где показатели заболеваемости высокие.

Также, начиная с сентября, учащимся, находящимся на дистанционном обучении, будет предложено пройти вакцинацию в школах. Это делается доя того, чтобы классы могли перейти на очную форму обучения.