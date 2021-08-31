RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Ізраїлі класи, де вакциновано менше 70% дітей, переведуть на дистанційку

Автор: Наталья Скороход

В Ізраїль вводять додаткові обмеження через пандемію коронавірусу, які торкнутися і сфери освіти. Там класи, де вакциновано менше ніж 70% дітей, переведуть на дистанційне навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прем'єр-міністра Ізраїлю.

30 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет скликав засідання комісії міністрів по боротьбі з коронавірусом. Комісія прийняла ряд нових правил, які стосуються освітнього процесу.

Зокрема йдеться, що вже з 1 вересня всі класи, в яких менше ніж 70% учнів отримали перше щеплення від коронавірусу, будуть навчатися дистанційно.

Ці правила поширюються на учнів 8-12 класів в "червоних" містах, де показники захворюваності високі.

Також, починаючи з вересня, учням, які перебувають на дистанційному навчанні, буде запропоновано пройти вакцинацію в школах. Це робиться до того, щоб класи могли перейти на очну форму навчання.

Нагадаємо, що в Ізраїлі третю дозу вакцини можуть отримати всі охочі.

Раніше повідомлялося, що у школах Ізраїлю почнуть прищеплювати дітей від коронавірусу. Вакцинація проводиться за згодою батьків.

Читайте РБК-Україна в Google News
КарантинКоронавірус