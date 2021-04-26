В Израиле обнаружили десятки случаев миокардита после прививки вакциной Pfizer

Израильский координатор по борьбе с коронавирусом Нахман Эш заявил, что предыдущее исследование показало "десятки случаев" миокардита, что попадаются среди более 5 миллионов привитых людей, главным образом после второй дозы. Он подчеркнул, что пока непонятно, связано ли это с вакциной.

Большинство случаев были зарегистрированы среди людей в возрасте до 30 лет.

"Сейчас Министерство здравоохранения проверяет, есть ли превышение заболеваемости (уровня заболеваемости) и можно ли это отнести к вакцинам", - сказал Эш.

Определить связь между заболеванием и вакциной, по его словам, будет трудно, поскольку миокардит, - состояние, которое часто проходит без осложнений, - может быть вызвано разными вирусами, и в предыдущие годы сообщалось о подобном количестве случаев.

Компания Pfizer заявила, что "знает об израильских наблюдениях за миокардитом, которые имели место преимущественно среди молодых людей, которые получали вакцину Pfizer-BioNTech".

"Побочные явления регулярно и тщательно пересматриваются, и мы не наблюдали более высокого уровня миокардита, чем ожидалось бы среди людей. Причинной связи с вакциной не установлено", - заявила компания.

Там добавили, что пока"нет доказательств того, что миокардит является риском, связанным с применением вакцины Pfizer".

Директор школы здравоохранения в израильском университете имени Бен-Гуриона Надал Давидович сказал, что даже если установлена корреляция между случаями миокардита и вакциной, она, вероятно, не является достаточно серьезной для прекращения введения вакцины.

"Это ситуация, которую следует изучить, и нам нужно подождать окончательного отчета, но во время временного анализа кажется, что риск заболеть COVID-19 гораздо выше, чем побочных эффектов от вакцины. Риск пери/миокардита после вакцинации является низким и временным ", - сказал он.