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В Израиле первый случай нового "южноафриканского" штамма коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Израиле обнаружили новый опасный южноафриканский штамм коронавируса. Зараженный вернулся из республики Малави.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на newsru.co.il.

В связи с выявлением у израильтянина нового южноафриканского штамма сегодня в 11:00 состоится новое срочное заседание с участием премьер-министра Нафтали Беннета и руководителей системы здравоохранения.

По итогам совещания, которое проводил вечером 25 ноября глава правительства Израиля Нафтали Беннет с представителями минздрава, было принято решение внести в "красный список" семь стран.

В этот список включены такие страны: ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эсватини. Возможно, в пятницу "красный список" расширят.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что южноафриканский штамм COVID-19 является более заразным, чем обычный вариант.

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