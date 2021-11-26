В Израиле первый случай нового "южноафриканского" штамма коронавируса

В связи с выявлением у израильтянина нового южноафриканского штамма сегодня в 11:00 состоится новое срочное заседание с участием премьер-министра Нафтали Беннета и руководителей системы здравоохранения.

По итогам совещания, которое проводил вечером 25 ноября глава правительства Израиля Нафтали Беннет с представителями минздрава, было принято решение внести в "красный список" семь стран.

В этот список включены такие страны: ЮАР, Лесото, Ботсвана, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эсватини. Возможно, в пятницу "красный список" расширят.