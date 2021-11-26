В Ізраїлі перший випадок нового "південноафриканського" штаму коронавірусу

У зв'язку з виявленням у ізраїльтянина нового південноафриканського штаму сьогодні об 11:00 відбудеться нове термінове засідання за участю прем'єр-міністра Нафталі Беннета і керівників системи охорони здоров'я.

За підсумками наради, яку проводив увечері 25 листопада глава уряду Ізраїлю Нафталі Беннет з представниками МОЗ, було прийнято рішення внести в "червоний список" сім країн.

У цей список включені такі країни: ПАР, Лесото, Ботсвана, Зімбабве, Мозамбік, Намібія і Есватіні. Можливо, в п'ятницю "червоний список" розширять.