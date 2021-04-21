В Израиле планируют новый этап COVID-вакцинации: будут делать прививки детям

Нетаньяху заявил, что Pfizer и Moderna поставят в Израиль дополнительные 16 миллионов доз.

"Поэтому подготовьте свои руки, мышцы - те, кто хочет, а также своих детей. По нашим подсчетам, к тому времени будут утверждены вакцины для детей", - сказал глава правительства.

Многие медицинские эксперты считают, что вакцинированным людям может потребоваться усилитель для поддержания уровня иммунитета.

В Израиле 90% взрослого населения или были привиты, или выздоровели от COVID-19. Это позволило правительству за последние недели вновь открыть школы, магазины, рестораны и главный аэропорт.

На этой неделе правительство заявило, что люди больше не должны носить маски на открытом воздухе.