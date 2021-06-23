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В Израиле предупредили о новой волне коронавируса

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Израиль, Среда 23 июня 2021 00:12
В Израиле предупредили о новой волне коронавируса Фото: правительство Израиля предупредило население о новой волне COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Правительство Израиля призывает население страны соблюдать осторожность из-за новой волны коронавируса. Соответствующее заявление сделал новый премьер-министр страны Нафтали Беннет.

Об этом сообщает Times of Israel.

Как известно, Израиль является самой вакцинированной страной. Не смотря на это, там зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем за последнее время.

Правительство связывает это с притоком туристов в страну, которые не соблюдают правила. Особенно увеличилось количество случаев вариантов Delta.Поэтому власти призывают население страны реагировать на всплеск коронавируса, как на новую вспышку.

"Мы решили отреагировать так, как будто мы столкнулись с новой волной вируса", - сказал Беннет..

По его словам, нужно остановить вспышку в стране, пока не поздно. В связи с этим вели новые ограничения.

Поскольку невакцинированными в Израиле остались дети и подростки, они оказались более уязвимыми. Известно, что в этом месяце коронавирусом в Израиле болели дети от 10 до 19 лет. Поэтому правительство объявило о начале вакцинации для детей от 12 лет, добавив при этом, что вакцинацию нужно пройти как можно быстрее.

Также там призвали население носить маски в помещении. За неподчинение правилам будут штрафовать.

Напомним, Израиль ввел новые правила в аэропортах страны. Всех прибывших обязали носить маски и сдавать тесты.

Ранее сообщалось, что Израиль разработал пассивную вакцину от коронавируса.

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