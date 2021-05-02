В Израиле привили от коронавируса 75% взрослого населения

В Израиле полностью вакцинировали от коронавируса (ввели две дозы) уже 75% взрослого населения (люди старше 16 лет). Всего в стране две дозы вакцины получили 5 миллионов 94 тысяч 785 человек.

Об этом сообщает Newsru.co.il со ссылкой на данные Министерстве здравоохранения Израиля.

Только за вчера в Израиле привили первой дозой 2 тысячи человек, второй - около 4 тысяч. С начала кампании вакцинации первую прививку сделали 5 млн 405 тысяч 523 людям - 58% от общего населения страны и 79% взрослого населения.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 99% граждан, двумя дозами привили 94%. В других категориях ситуация следующая:

80-89 лет - 96%/92%;

70-79 - 98%/95%;

60-69% - 90%/86%;

50-59 - 89%/85%;

40-49 - 85%/80%;

30-39 - 81%/76%;

20-29 - 76%/70%;

моложе 20 (но не младше 10 лет) - 22%/20%.

Израиль является лидером в мире по темпам вакцинации.