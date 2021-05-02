В Ізраїлі прищепили від коронавірусу 75% дорослого населення

В Ізраїлі повністю вакцинували від коронавірусу (ввели дві дози) вже 75% дорослого населення (люди старше 16 років). Всього в країні дві дози вакцини отримали 5 мільйонів 94 тисяч 785 осіб.

Про це повідомляє Newsru.co.il з посиланням на дані Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю.

Тільки за вчора в Ізраїлі прищепили першою дозою 2 тисячі чоловік, другий - близько 4 тисяч. З початку кампанії вакцинації перше щеплення зробили 5 млн 405 тисяч 523 людей - 58% від загального населення країни і 79% дорослого населення.

У віковій категорії 90+ першу дозу вакцини отримали 99% громадян, двома дозами прищепили 94%. В інших категоріях ситуація наступна:

80-89 років - 96% / 92%;

70-79 - 98% / 95%;

60-69% - 90% / 86%;

50-59 - 89% / 85%;

40-49 - 85% / 80%;

30-39 - 81% / 76%;

20-29 - 76% / 70%;

молодше 20 (але не молодше 10 років) - 22% / 20%.

Ізраїль є лідером в світі за темпами вакцинації.

Нагадаємо, в Україні за вчора другу дозу вакцини від COVID отримали 30 осіб. З початку кампанії повністю вакцинували тільки 290 українців. Першу дозу отримали 754 924 особи.

Раніше РБК-Україна писало, що сім країн Євросоюзу в травні почнуть тестування COVID-паспортів.