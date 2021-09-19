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В Израиле школьников обязали сдавать COVID-тесты перед выходом с каникул

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Израиль, Воскресенье 19 сентября 2021 17:05
В Израиле школьников обязали сдавать COVID-тесты перед выходом с каникул Фото: в Израиле школьники будут сдавать COVID-тесты после каникул (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Израиле школьники будут сдавать тесты на коронавирус перед возвращением после каникул в учебные учреждения. Такое решение приняли в правительстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Такое решение было принято, поскольку увеличилось количество серьезных случаев COVID в этом месяце.

После окончания праздника Рош ха-Шана 7,500 израильтян заболели коронавирусом в субботу, при этом 59% из числа заболевших составляют дети школьного возраста. Также по данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на утро воскресенья около 45000 учащихся болеют COVID-19, а еще 92000 находятся на карантине после контакта с забелевшими.

Данная мера будет применяться ко всем учащимся от подготовительных детских садов до шестого класса. Также перед началом учебного года, 1 сентября, родителей всех учеников с первого по шестой класс попросили забрать в школах наборы для экспресс-тестирования на антигены и дать их своим детям, но они не были обязательными для приема в классы.

Напомним, что Израиль договорился с Евросоюзом о признании COVID-паспортов. Это позволит вакцинированным израильтянам посещать страны ЕС.

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