В Израиле школьников обязали сдавать COVID-тесты перед выходом с каникул

В Израиле школьники будут сдавать тесты на коронавирус перед возвращением после каникул в учебные учреждения. Такое решение приняли в правительстве.

Такое решение было принято, поскольку увеличилось количество серьезных случаев COVID в этом месяце.

После окончания праздника Рош ха-Шана 7,500 израильтян заболели коронавирусом в субботу, при этом 59% из числа заболевших составляют дети школьного возраста. Также по данным Министерства здравоохранения Израиля, п о состоянию на утро воскресенья около 45000 учащихся болеют COVID-19, а еще 92000 находятся на карантине после контакта с забелевшими.