В Ізраїлі школярів зобов'язали здавати COVID-тести перед виходом з канікул

В Ізраїлі школярі складатимуть тести на коронавірус перед поверненням з канікул до навчальних закладів. Таке рішення прийняли в уряді.

Таке рішення було прийнято, оскільки збільшилася кількість серйозних випадків COVID в цьому місяці.

Після закінчення свята Рош ха-Шана 7,500 ізраїльтян захворіли на коронавірус в суботу, при цьому 59% з числа хворих складають діти шкільного віку. Також за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на ранок неділі, близько 45000 учнів хворіють наCOVID-19, а ще 92000 перебувають на карантині після контакту з хворими.