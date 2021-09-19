В Ізраїлі школярів зобов'язали здавати COVID-тести перед виходом з канікул
В Ізраїлі школярі складатимуть тести на коронавірус перед поверненням з канікул до навчальних закладів. Таке рішення прийняли в уряді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Таке рішення було прийнято, оскільки збільшилася кількість серйозних випадків COVID в цьому місяці.
Після закінчення свята Рош ха-Шана 7,500 ізраїльтян захворіли на коронавірус в суботу, при цьому 59% з числа хворих складають діти шкільного віку. Також за даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, станом на ранок неділі, близько 45000 учнів хворіють наCOVID-19, а ще 92000 перебувають на карантині після контакту з хворими.
Дана міра буде застосовуватися до всіх учнів від підготовчих дитячих садків до шостого класу. Також перед початком навчального року, 1 вересня, батьків всіх учнів з першого по шостий клас попросили забрати в школах набори для експрес-тестування на антигени й дати їх своїм дітям, але вони не були обов'язковими для прийому в класи.
Нагадаємо, що Ізраїль домовився з Євросоюзом про визнання COVID-паспортів. Це дозволить вакцинованим ізраїльтянам відвідувати країни ЄС.