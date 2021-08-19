В Израиле третьей дозой будут вакцинировать учителей и лиц старше 40 лет

Министерство здравоохранения Израиля приняло решение расширить компанию вакцинации бустерными дозами . Теперь их будут предлагать людям старше 40 лет и учителям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В рамках борьбы против распространения штамма коронавируса "Дельта", Минздрав Израиля принял решение ввести прививку бустерными дозами среди лиц старше 40 лет и учителей. Им будут предлагать вакцинироваться препаратом Pfizer/BioNTech.

Отметим, что ранее в Израиле третьи дозы предлагали лишь людям старше 60 лет. Через некоторое время возраст на получение бустера снизили до 50 лет.