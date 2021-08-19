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В Ізраїлі третьою дозою вакцинуватимуть вчителів й осіб старше 40 років

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю прийняло рішення розширити компанію вакцинування бустерними дозами. Тепер їх пропонуватимуть людям старше 40 років та вчителям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В рамках боротьби проти поширення штаму коронавірусу "Дельта", МОЗ Ізраїлю прийняв рішення запровадити щеплення бустерними дозами серед осіб старше 40 років й вчителів. Їм пропонуватимуть вакцинуватися препаратом Pfizer/BioNTech.

Відзначимо, що раніше в Ізраїлі треті дози пропонували лише людям старше 60 років. Через деякий час вік на отримання бустеру знизили до 50 років.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в Ізраїлі щепитимуть бустерною дозою осіб старше 50 років.

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ІзраїльВакцинаціяКоронавірус