В Израиле утверждают, что третья доза COVID-вакцины защищает от "Дельты"

Опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма "Дельта". Об этом сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
Данные Израиля, предоставленные
"Израиль решил действовать ответственно и быстро, чтобы бороться с растущей заболеваемостью, и данные указывают на высокую эффективность бустерной вакцины, которая восстанавливает защиту от коронавируса"
Напомним, что для полной вакцинации от коронавируса нужно сделать три прививки. Такое предположение высказали в США.