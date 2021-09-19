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В Израиле утверждают, что третья доза COVID-вакцины защищает от "Дельты"

Автор: Наталья Скороход

Опыт Израиля доказал, что третья доза вакцины от коронавируса защищает от штамма "Дельта". Об этом сообщил министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Данные Израиля, предоставленные

"Израиль решил действовать ответственно и быстро, чтобы бороться с растущей заболеваемостью, и данные указывают на высокую эффективность бустерной вакцины, которая восстанавливает защиту от коронавируса"

Напомним, что для полной вакцинации от коронавируса нужно сделать три прививки. Такое предположение высказали в США.

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