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В Ізраїлі стверджують, що третя доза COVID-вакцини захищає від "Дельти"

Автор: Наталья Скороход

Досвід Ізраїлю довів, що третя доза вакцини від коронавірусу захищає від штаму "Дельта". Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніцан Горовіц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Дані Ізраїлю, надані

"Ізраїль вирішив діяти відповідально і швидко, щоб боротися зі зростаючою захворюваністю, і дані вказують на високу ефективність бустерної вакцини, яка відновлює захист від коронавірусу"

Нагадаємо, що для повної вакцинації від коронавірусу потрібно зробити три щеплення. Таке припущення висловили в США.

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