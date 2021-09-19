В Ізраїлі стверджують, що третя доза COVID-вакцини захищає від "Дельти"

Досвід Ізраїлю довів, що третя доза вакцини від коронавірусу захищає від штаму "Дельта". Про це повідомив міністр охорони здоров'я Ізраїлю Ніцан Горовіц.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Дані Ізраїлю, надані
"Ізраїль вирішив діяти відповідально і швидко, щоб боротися зі зростаючою захворюваністю, і дані вказують на високу ефективність бустерної вакцини, яка відновлює захист від коронавірусу"
Нагадаємо, що для повної вакцинації від коронавірусу потрібно зробити три щеплення. Таке припущення висловили в США.