В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали смертей от COVID

Предыдущий раз о сутках без летальных случаев от COVID в Израиле сообщали 29 июня прошлого года.

Отмечается, что за минувшие сутки в Израиле сделано 35 027 тестов на коронавирус, из которых только 129 оказались положительными.

Общее количество больных в настоящее время уменьшилась до 1 897 человек, 160 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе 97 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

В стране с начала пандемии подтверждено 837 870 случаев COVID-19, из них 6 346 летальных.

В Израиле 90% взрослого населения или были привиты, или выздоровели от COVID-19. Это позволило правительству за последние недели вновь открыть школы, магазины, рестораны и главный аэропорт.