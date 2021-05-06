В Израиле выяснили, насколько эффективна вакцина Pfizer от коронавируса. Это сделали в результате исследования.

Как известно, в Израиле вакциной Pfizer вакцинировали наибольшую часть населения в мире. Это позволило понаблюдать за людьми, получившими вакцину и сделать выводы, которые будут полезны для всего мира.

Исследования показали, что вакцина Pfizer от компании BioNTech на 95% эффективна против инфекции, госпитализации и смерти от коронавируса. Однако это возможно, если человек получил две дозы вакцины, а при одной дозе вакцинации эффективность будет ниже.

"Одна прививка вакцины была частично эффективной, предлагая 58% защиту от инфекции, 76% от госпитализации и 77% от смерти", - говорится в сообщении.

Авторы исследования утверждают, что полученные данные свидетельствуют необходимости вакцинации от коронавируса.

"Высокий уровень вакцинации может существенно остановить пандемию и дает надежду на возможный контроль над вспышкой Sars-CoV-2 по мере расширения программ вакцинации во всем остальном мире", - говорится в исследовании.

В то же время, комментаторы журнала отметили, что далеко не все страны мира могут себе позволить эту вакцину.

"К сожалению, быстрый охват населения не может быть легко воспроизведен во многих других странах. Глобальное использование вакцины ограничено проблемами поставок, высокой стоимостью и требованиями к хранению", - отметили профессор Эяль Лешем и профессор Аннелис Уайлдер-Смит, которые не участвовали в исследовании.