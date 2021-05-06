В Ізраїлі з'ясували, наскільки ефективна вакцина Pfizer від коронавірусу. Це зробили в результаті дослідження.

Як відомо, в Ізраїлі вакциною Pfizer вакцинували найбільшу частину населення в світі. Це дозволило поспостерігати за людьми, які отримали вакцину і зробити висновки, які будуть корисні для всього світу.

Дослідження показали, що вакцина Pfizer від компанії BioNTech на 95% ефективна проти інфекції, госпіталізації та смерті від коронавірусу. Однак це можливо, якщо людина отримала дві дози вакцини, а при одній дозі вакцинації ефективність буде нижче.

"Одне щеплення вакцини було частково ефективним, пропонуючи 58% захист від інфекції, 76% від госпіталізації і 77% від смерті", - йдеться в повідомленні.

Автори дослідження стверджують, що отримані дані свідчать про необхідність вакцинації від коронавірусу.

"Високий рівень вакцинації може істотно зупинити пандемію і дає надію на можливий контроль над спалахом Sars-CoV-2 у міру розширення програм вакцинації в усьому світі", - йдеться в дослідженні.

У той же час, коментатори журналу відзначили, що далеко не всі країни світу можуть собі дозволити цю вакцину.

"На жаль, швидке охоплення населення не може бути легко відтворене в багатьох інших країнах. Глобальне використання вакцини обмежене проблемами постачання, високою вартістю та вимогами до зберігання", - зазначили професор Еяль Лешем та професор Аннеліс Уайлдер-Сміт, які не брали участь у дослідженні.