В Ізраїлі заговорили про четверту дозу COVID-вакцини

В Ізраїль заговорили про четверту дозу ін'єкції вакцини від коронавірусу. Жителів просять підготуватися до подальшої вакцинації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Глава відділу по боротьбі з коронавірусом в Ізраїлі Салман Зарка закликав жителів країни підготуватися до введення четвертої дози вакцини від COVID-19.

"Вірус є і буде існувати, ми також повинні підготуватися до четвертої ін'єкції", - попередив професор Зарка на Громадському радіо.

За його словами, четверта доза також може бути не останньою.

"Якщо подумати про це і про зменшення кількості вакцин і антитіл, здається, що кожні кілька місяців, може бути, один раз на рік, кожні п'ять або шість місяців, нам буде потрібно нова ін'єкція", - заявив професор.