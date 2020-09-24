UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Молитвы на улице и закрытые синагоги: Израиль вводит герметичный карантин

Автор: Игорь Литвиненко

Израиль 25 сентября с 14:00 вводит так называемый "герметичный" карантин. На две недели в стране будет прекращена работа государственного и частного сектора за исключением объектов критической инфраструктуры.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает NEWSru.co.il.

Так, с 25 сентября по 11 октября будут введены следующие ограничения:

  • закрывают рынки;
  • запрещено отходить от места проживания далее, чем на 1 км (за исключением ряда случаев);
  • молитвы и демонстрации разрешены лишь на открытом пространстве группами не более 20 человек. Все участники должны находиться на расстоянии не более 1 км от дома;
  • закрывают все синагоги, кроме поста в Йом Кипур;
  • общественный транспорт будет работать в сокращенном режиме;
  • все спортивные мероприятия, кроме международных, будут отменены.

Еще ожидается решение относительно работы образовательных учреждения для детей с особыми потребностями и работы международного аэропорта.

Напомним, с 18 сентября в Израиле ужесточили карантин. Такие меры стали самыми масштабными в стране с момента первого карантина.

Как писало РБК-Украина, в Израиле за прошедшие сутки подтвердили более 11 тысяч случаев коронавируса. Это новый антирекорд в стране.

Кроме этого сообщалось, что израильское правительство планирует ввести режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Израилькарантин