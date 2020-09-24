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Молитви на вулиці і закриті синагоги: Ізраїль вводить герметичний карантин

Автор: Игорь Литвиненко

Ізраїль 25 вересня з 14:00 вводить так званий "герметичний" карантин. На два тижні в країні буде припинена робота державного і приватного сектора за винятком об'єктів критичної інфраструктури.

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Про це повідомляє NEWSru.co.il.

Так, з 25 вересня по 11 жовтня будуть введені наступні обмеження:

  • закривають ринки;
  • заборонено відходити від місця проживання далі, ніж на 1 км (за винятком ряду випадків);
  • молитви і демонстрації можна лише на відкритому просторі групами не більше 20 осіб. Всі учасники повинні знаходитися на відстані не більше 1 км від дому;
  • закривають усі синагоги, крім поста в Йом Кіпур;
  • громадський транспорт буде працювати в скороченому режимі;
  • всі спортивні заходи, крім міжнародних, будуть скасовані.

Ще очікується рішення щодо роботи освітніх установ для дітей з особливими потребами та роботи міжнародного аеропорту.

Нагадаємо, 18 вересня в Ізраїлі посилили карантин. Такі заходи стали наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ізраїлі за минулу добу підтвердили більше 11 тисяч випадків коронавірусу. Це новий антирекорд в країні.

Крім цього повідомлялося, що ізраїльський уряд планує ввести режим надзвичайного стану через погіршення ситуації з коронавірусом.

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