Молитви на вулиці і закриті синагоги: Ізраїль вводить герметичний карантин

Ізраїль 25 вересня з 14:00 вводить так званий "герметичний" карантин. На два тижні в країні буде припинена робота державного і приватного сектора за винятком об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє NEWSru.co.il.

Так, з 25 вересня по 11 жовтня будуть введені наступні обмеження:

закривають ринки;

заборонено відходити від місця проживання далі, ніж на 1 км (за винятком ряду випадків);

молитви і демонстрації можна лише на відкритому просторі групами не більше 20 осіб. Всі учасники повинні знаходитися на відстані не більше 1 км від дому;

закривають усі синагоги, крім поста в Йом Кіпур;

громадський транспорт буде працювати в скороченому режимі;

всі спортивні заходи, крім міжнародних, будуть скасовані.

Ще очікується рішення щодо роботи освітніх установ для дітей з особливими потребами та роботи міжнародного аеропорту.

Нагадаємо, 18 вересня в Ізраїлі посилили карантин. Такі заходи стали наймасштабнішими в країні з моменту першого карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ізраїлі за минулу добу підтвердили більше 11 тисяч випадків коронавірусу. Це новий антирекорд в країні.

Крім цього повідомлялося, що ізраїльський уряд планує ввести режим надзвичайного стану через погіршення ситуації з коронавірусом.