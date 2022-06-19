UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Израиле заявили о начале седьмой волны COVID-19

Фото: В Израиле заявили о начале седьмой волны COVID-19 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Власти Израиля объявили о начале седьмой волны пандемии коронавируса. В стране могут ужесточить карантинные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.

В связи с увеличением количества инфицированных в стране открыли коронавирусные отделения в больницах.

Пока минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте, хотя и рекомендует носить маски.

В настоящее время в Израиле больны COVID-19 46921 человек, лишь за неделю вирус подтвердили у 21062 человек.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен отменить действие "зеленых паспортов".

Кроме того, ВОЗ отреагировала на отмену карантина в странах и призвала защитить людей другими способами.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИзраильКарантинКоронавирус