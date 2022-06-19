В Израиле заявили о начале седьмой волны COVID-19

Власти Израиля объявили о начале седьмой волны пандемии коронавируса. В стране могут ужесточить карантинные ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsru.
В связи с увеличением количества инфицированных в стране открыли коронавирусные отделения в больницах.
Пока минздрав не настаивает на возвращении "масочного режима" в помещениях и общественном транспорте, хотя и рекомендует носить маски.
В настоящее время в Израиле больны COVID-19 46921 человек, лишь за неделю вирус подтвердили у 21062 человек.
Ранее сообщалось, что Израиль намерен отменить действие "зеленых паспортов".
Кроме того, ВОЗ отреагировала на отмену карантина в странах и призвала защитить людей другими способами.