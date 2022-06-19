В Ізраїлі заявили про початок сьомої хвилі COVID-19

Влада Ізраїлю оголосила про початок сьомої хвилі пандемії коронавірусу. У країні можуть посилити карантинні обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.
У зв'язку зі збільшенням кількості інфікованих в країні відкрили коронавірусні відділення в лікарнях.
Поки МОЗ не наполягає на поверненні "масочного режиму" в приміщеннях і громадському транспорті, хоча і рекомендує носити маски.
В даний час в Ізраїлі хворі 19 46921 людина, лише за тиждень вірус підтвердили у 21062 чоловік.
Раніше повідомлялося, що Ізраїль має намір скасувати дію "зелених паспортів".
Крім того, ВООЗ відреагувала на скасування карантину в країнах і закликала захистити людей іншими способами.