В Израиле заявили о высокой эффективности вакцины Pfizer против коронавируса "Дельта"

По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирус "Delta", впервые обнаруженный в Индии, становится глобальной версией коронавируса.

"Данные, которые мы имеем сегодня, накоплены в результате исследований, которые мы проводим в лаборатории. Они включают данные из тех мест, где индийский вариант Delta вытеснил британский вариант. Данные указывают на то, что наша вакцина является весьма эффективной, около 90% для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19", - сказал Алон Раппапорт местному вещателю Army Radio.

При этом руководитель отдела здравоохранения Министерства здравоохранения Израиля Шарон Олрой-Прейс заявила, что Израилю все же недостаточно данных для полного представления об эффективности вакцины против варианта Delta.

"Мы собираем данные сейчас. Только сейчас мы наблюдаем первые случаи варианта Delta в Израиле - около 200 - поэтому мы скоро узнаем больше", - сказала она журналистам в среду.

Анализ министерства здравоохранения Англии (PHE), где дельта-вариант является более распространенным, показал, что как вакцины Pfizer/BioNTech, как и AstraZeneca, обеспечивают более чем 90% защиту от госпитализации с вариантом Delta.

В Израиле более чем половина из 9,3 миллиона населения получили уколы Pfizer, и резкое падение случаев повлекло отмену большинства карантинных ограничений.

Но подтвержденные случаи выросли за последние несколько дней, и органы здравоохранения призвали родителей сделать прививку своим 12-15-летним детям.

Олрой-Прейс заявила, что около 65% населения Израиля было защищено от COVID-19 или вакцинацией, или путем выздоровления от болезни, что, по ее словам, еще далекое от обеспечения коллективного иммунитета.